Como-Napoli | Douvikas e Diao mancano il gol d' un soffio nel primo tempo

Nel match tra Como e Napoli, le due squadre sono tornate in campo con il punteggio di 0-0 dopo il primo tempo. Durante la prima parte, sia Douvikas che Diao hanno avuto occasioni per segnare, ma entrambe le occasioni sono mancate di poco. La ripresa è iniziata senza cambi nelle formazioni e il gioco è ripreso con il calcio d'inizio.

Le squadre sono tornate in campo, si riparte dallo 0-0 del primo tempo.La diretta del secondo tempo45' Calcio d'inizio senza sostituzioni.Al Stadio Giuseppe Sinigaglia il match resta bloccato ma tutt’altro che noioso. Il Como gestisce il possesso e crea le occasioni migliori, andando vicino al.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Como-Napoli: Douvikas e Diao mancano il gol d'un soffio Como-Napoli: la partita in diretta: Douvikas manca il gol d'un soffioPer il Como in attacco spazio a Anastasios Douvikas, supportato alle spalle dal trio formato da Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Douvikas una delle certezze del Como: e contro il Napoli...; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche. Como-Napoli, il risultato LIVEConte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Hojlund. Nessuna novità a centrocampo, dietro gioca Beukema (e non Olivera) con Rrahmani e Buongiorno. Fabregas ripropone l'ulti ... sport.sky.it DIRETTA | Como Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: salva Savic su Diao! (Serie A, oggi 2 maggio 2026)Diretta Como Napoli streaming video tv: i lariani sono vicini all'Europa e sognano la Champions League, scudetto sfumato per i partenopei. ilsussidiario.net Serie A, Como-Napoli 0-0 dopo 45’: ritmo, spettacolo ma ancora niente gol Stadio Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-co - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA x.com