Conte prima di Genoa Napoli | Voglio vedere la reazione della squadra all’infortunio di Di Lorenzo De Rossi un predestinato! Ecco come sta Lukaku

Poco prima di Genoa Napoli, Antonio Conte si è detto curioso di vedere come reagirà la squadra dopo l’infortunio di Di Lorenzo. Ha commentato anche De Rossi, definendolo un predestinato, e ha condiviso le sue impressioni su Lukaku. L’allenatore ha parlato durante il prepartita, in attesa della sfida valida per il 24° turno di Serie A.

Genoa-Napoli, Conte: «Recuperiamo solo Rrahmani. Lukaku? Bisogna avere pazienza»Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli cerca continuità al Ferraris contro il Genoa. Queste le parole di Antonio Conte prima della ... Genoa-Napoli live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e De RossiAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. Genoa-Napoli, facciamo un salto nel tempo fino al 2017 con Dries Mertens autore di una tripletta straordinaria e di un gol magnifico sottoporta. Mertens, il più grande marcatore della storia azzurra.

