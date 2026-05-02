Como-Napoli Conte cambia in difesa | le formazioni ufficiali

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a sfidare il Como, con l’obiettivo di proseguire la serie di risultati positivi iniziata con la vittoria contro la Cremonese. La squadra si presenta con alcune modifiche nella linea difensiva rispetto alle ultime partite, come indicato dalle formazioni ufficiali. La partita si gioca in un momento di buona forma per il Napoli, che cerca di consolidare la posizione in classifica.

Il Napoli di Antonio Conte arriva a Como con l’ambizione di dare continuità ai tre punti raccolti contro la Cremonese. La squadra di Fabregas, però, sogna ancora la Champions e non ha intenzione di fare sconti agli azzurri. I due allenatori hanno deciso di schierare la miglior formazione possibile per raggiungere il proprio obiettivo. Panchina per Oliveira: grande chance per Beukema. Antonio Conte ha pensato bene di confermare la formazione che ha dominato contro la Cremonese. Un solo cambio rispetto a quella partita: Beukema al posto di Oliveira. Per il resto, nessuna variazione. Nessun modifica, invece, per Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha confermato gli undici titolari di Genoa-Como.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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