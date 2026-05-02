Como-Napoli 0-0 un punto che serve poco a entrambe

Il match tra Como e Napoli si è concluso con un pareggio a reti inviolate, in una delle sfide più attese della 35ª giornata di campionato. Il risultato non cambia molto per entrambe le squadre: per il Napoli, che ha già un vantaggio di nove punti sull’Inter, la possibilità di perdere lo scudetto potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Per il Como, invece, il punto guadagnato non modifica significativamente la classifica.

Finisce 0-0 Como-Napoli, uno dei match più attesi della 35esima giornata. Un punto che non serve molto al Napoli, che già domani potrebbe vedersi scucire lo scudetto dalle maglie da parte dell’Inter, che ora ha nove punti di vantaggio sui partenopei ma con una partita in meno. E un punto che non serve neanche al Como, che sta lottando per restare agganciato al treno Champions che però adesso dista due punti, con la Juventus che deve ancora giocare. Con il Napoli ora a quota 70 punti, all’Inter -attualmente a 79 – basterà pareggiare la gara di domani contro il Parma a San Siro per laurearsi campione d’Italia, a tre giornate dalla fine, e vincere il 21esimo scudetto della sua storia a prescindere dal risultato di domani pomeriggio del Milan contro il Sassuolo a Reggio Emilia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Como-Napoli 0-0, un punto che serve poco a entrambe Napoli W.-Como W. 0-0 | Un punto a testa per partenopee e lariane | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Nuova Sondrio e Caldiero si prendono un punto che serve a pocoDiventa sempre più complicata la situazione della Nuova Sondrio nel girone B del campionato di serie D: i biancazzurri di mister Marco Amelia hanno... Mantova, quanti rimpianti: con la Carrarese arriva un punto che serve a pocoMantova, 1 marzo 2026 – L’emozionante sfida tra Mantova e Carrarese si chiude con un 1-1 che mescola ingredienti dolci e amari per la squadra di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia; Como–Napoli, le formazioni ufficiali. Serie A: 14 partite Serie B: 3 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie A 2025/2026, 35a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Como-Napoli, 0-0 risultato della partita di Serie A: tante emozioni, zero gol. Gli highlights.La diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Como-Napoli 0-0: gli azzurri salvati da Milinkovic-Savic, Politano colpisce un palo Stadio Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-mil - facebook.com facebook SERIE A I La sfida tra Como-Napoli termina 0-0 nella 35esima giornata di campionato CRONACA e FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com