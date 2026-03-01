Mantova quanti rimpianti | con la Carrarese arriva un punto che serve a poco

Nel match tra Mantova e Carrarese, terminato 1-1, le due squadre si sono affrontate nel campionato di serie C. La partita si è conclusa con un punto ciascuno, lasciando i padroni di casa con l’amaro in bocca, poiché il risultato non porta benefici significativi in classifica. La sfida si è svolta in un clima teso e combattuto, senza ulteriori dettagli sui momenti salienti.

Mantova, 1 marzo 2026 – L’emozionante sfida tra Mantova e Carrarese si chiude con un 1-1 che mescola ingredienti dolci e amari per la squadra di Modesto. I biancorossi, infatti, si portano in vantaggio al primo affondo, ma non riescono ad assestare il colpo del ko e sul finire della ripresa vengono agganciati dagli apuani. In pieno recupero la compagine virgiliana ha una nuova ghiotta occasione, ma il rigore battuto da Ruocco si spegne sulla traversa e cancella pure la speranza dei padroni di casa, di conquistare tre punti che avrebbero potuto rappresentare una svolta nella rincorsa-salvezza. Primo tempo: lampo di Bragantini La nuova, importante sfida-salvezza si apre nel migliore dei modi per la squadra biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mantova, quanti rimpianti: con la Carrarese arriva un punto che serve a poco Zanon promuove la Carrarese: "Col Mantova? Un punto guadagnato"Simone Zanon è stato uno dei giocatori più positivi in campo contro il Mantova e lo rimane a livello di atteggiamento mentale anche fuori dal... Serie B, pari nella sfida salvezza. Mantova, un punto tra i rimpianti. Non basta la doppietta di Ruoccodi Luca Marinoni Il delicato duello-salvezza dell’Adriatico tra Pescara e Mantova si chiude con un 2-2 che lascia rammarico ai biancorossi di Modesto. In viaggio con la Gazzetta: Carrarese-Mantova