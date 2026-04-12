Nuova Sondrio e Caldiero si prendono un punto che serve a poco

Nel girone B del campionato di serie D, la Nuova Sondrio ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Caldiero Terme. La squadra allenata da Marco Amelia si trova ora a sei punti dalla zona playout, a sole tre giornate dalla conclusione del campionato. La partita si è conclusa con un risultato che poco cambia la classifica, considerando le posizioni di classifica e le possibilità di salvezza.

Diventa sempre più complicata la situazione della Nuova Sondrio nel girone B del campionato di serie D: i biancazzurri di mister Marco Amelia hanno infatti pareggiato per 1-1 in casa contro il Caldiero Terme e si trovano a -6 dalla zona playout a sole tre giornate dalla fine della stagione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Mantova, quanti rimpianti: con la Carrarese arriva un punto che serve a pocoMantova, 1 marzo 2026 – L’emozionante sfida tra Mantova e Carrarese si chiude con un 1-1 che mescola ingredienti dolci e amari per la squadra di... Verona Pisa 0-0, reti bianche nell’anticipo della ventiquattresima giornata. Un punto che serve a poco ad entrambeAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.