Il match tra Como e Roma si gioca oggi al Sinigaglia, con Cesc Fabregas in campo per la squadra ospite, mentre Gasperini guida i locali. La partita si svolge nel pomeriggio di oggi, 15 marzo 2026, e rappresenta uno degli incontri più attesi della giornata di calcio italiano. Le due squadre si affrontano in un contesto di grande attesa, con l’obiettivo di ottenere punti importanti.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Lariani a caccia del poker di vittorie con Douvikas titolare. Roma "scortata" da mille tifosi nonostante i divieti: in palio il quarto posto. Il pomeriggio di oggi, 15 marzo 2026, trasforma le sponde del Lario nel centro gravitazionale del calcio italiano. La sfida tra il Como e la Roma non è solo un confronto tattico tra due filosofie europee, ma un vero e proprio summit decisivo per l’accesso alla prossima massima competizione continentale. La compagine lariana approccia l’appuntamento con il vento in poppa, forte di tre successi consecutivi che ne hanno certificato l’eccellente stato di salute, mentre la truppa di Gasperini cerca di blindare il quarto posto in un clima di palpabile tensione agonistica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Como-Roma, febbre Champions al Sinigaglia: Fabregas sfida Gasperini

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