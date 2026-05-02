Como-Napoli 0-0 | ora il patto DeLa-Conte deve reggere

La partita tra Como e Napoli si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, a soli quattro giorni dalla sfida tra Psg e Bayern Monaco che ha segnato un totale di nove gol. La differenza tra le prestazioni delle squadre italiane e le competizioni europee si è resa evidente, mettendo in discussione i progressi del calcio nazionale rispetto ai livelli internazionali.

Una partita così, quattro giorni dopo lo show di Psg-Bayern con 9 reti, conferma in pieno quanto distante sia il nostro calcio dall’Europa. Brutta la sfida Champions tra Napoli e Como, seconda e quinta. Giusto aspettarsi di più dai campioni uscenti e dalla squadra di Fabregas che da due stagioni è ammirata per ciò che propone in riva al Lago. Il Napoli si è accontentato del pari, altro passo per blindare la qualificazione Champions, avendo le polveri bagnate: mai pericolosi Hojlund e Alisson, sotto tono McTominay e De Bruyne ancora una volta è rimasto a guardare, venendo richiamato in panchina dopo un’ora per fare spazio ad Anguissa, che conferma di essere ai titoli di coda.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Como-Napoli 0-0: ora il patto DeLa-Conte deve reggere Notizie correlate Leggi anche: Conte furioso: il Napoli ora deve reagire Napoli-Como, Conte furioso: “Infortuni inspiegabili. Rocchi deve migliorare. Scudetto? Domande ridicole”Antonio Conte ha parlato al termine di Napoli-Como di Coppa Italia, sfogandosi ai microfoni di SportMediaset. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como–Napoli, le formazioni ufficiali; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia. Serie A: 15 partite Serie B: 3 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie A 2025/2026, 35a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Como-Napoli, 0-0 risultato della partita di Serie A: tante emozioni, zero gol. Gli highlights.La diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Pareggio a reti bianche Dopo Como-Napoli, anche Atalanta-Genoa finisce con il risultato di 0-0. Pareggio che permette alla formazione di Daniele De Rossi di ipotecare la salvezza, mentre a quella di Palladino di salutare una volta e per tutte la rincorsa (s - facebook.com facebook VIDEO NM - Como-Napoli, il pullman degli azzurri ha lasciato lo Stadio Sinigaglia x.com