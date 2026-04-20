Dopo la recente sconfitta, il clima in casa Napoli si è fatto pesante. L’allenatore è apparso molto arrabbiato e ha chiesto alla squadra di reagire subito. La situazione attuale richiede risposte rapide e decisioni chiare per cercare di migliorare i risultati nelle prossime partite. La squadra si prepara a affrontare la sfida con maggiore determinazione, consapevole dell’importanza di una risposta immediata.

La sconfitta ha lasciato il segno. In casa Napoli il clima è pesante e il primo a vivere con fastidio questo passaggio è Antonio Conte, tecnico che da sempre considera ogni battuta d’arresto come qualcosa da digerire con estrema difficoltà. È questo il quadro tracciato da La Gazzetta dello Sport. Il momento, per il Napoli, è delicato soprattutto per il modo in cui è maturato l’ultimo passo falso. Più ancora del risultato, a preoccupare è stata la prestazione. Ed è proprio su questo aspetto che Conte vuole intervenire subito, con un confronto diretto con la squadra già atteso a Castel Volturno. Il quotidiano descrive così lo stato d’animo dell’allenatore: “mai così male, insomma.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte furioso: il Napoli ora deve reagire

Conte furioso: il calcio al pallone

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