Napoli-Como Conte furioso | Infortuni inspiegabili Rocchi deve migliorare Scudetto? Domande ridicole

Antonio Conte si è scaldato subito dopo la partita tra Napoli e Como. Il tecnico ha criticato gli infortuni che definisce “inspiegabili” e ha chiesto a Rocchi di fare meglio. Poi ha risposto secco alle domande sullo scudetto, definendole “ridicole”. Il clima nello spogliatoio è teso, e Conte non ha nascosto la sua irritazione.

Antonio Conte ha parlato al termine di Napoli-Como di Coppa Italia, sfogandosi ai microfoni di SportMediaset. Il tecnico partenopeo ha analizzato la gara, il momento delicato, l'ennesimo episodio arbitrale discutibile e la situazione infortuni. Non è mancato uno sfogo durissimo anche con i giornalisti e opinionisti in studio. Napoli-Como: il messaggio di Conte a Rocchi e l'analisi della gara. Nel post partita del Maradona Antonio Conte ha subito parlato del mancato rosso a Ramon: "Non andiamo a parlare sempre di episodi arbitrali perché ogni partita c'è qualcuno che si lamenta. Sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri e per il VAR e io spero che si trovi una soluzione per questo, ci sono tutti che si lamentano.

