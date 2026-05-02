Nel match tra Como e Napoli, nessuna rete segnata e il risultato di 0-0. La squadra locale non riesce a raggiungere momentaneamente la Juventus, che domani potrebbe allungare in classifica. Per i partenopei, il pareggio rappresenta un passo avanti verso il quarto posto, mentre i padroni di casa non sfruttano l’occasivo di ottenere punti importanti in casa. La partita si conclude senza cambi di risultato e senza reti.

di Francesco Spagnolo Como Napoli 0-0, un pareggio che serve a poco ai padroni di casa. Per i partenopei un passo verso la conquista del quarto posto. Il resoconto. L’incontro tra Como e Napoli si è rivelato una sfida intensa, caratterizzata da ritmi elevati e continui ribaltamenti di fronte. Sin dai primi minuti, la compagine lariana ha cercato di imporre il proprio gioco attraverso una fitta rete di passaggi, mettendo alla prova la retroguardia azzurra guidata da Buongiorno e Rrahmani. Il Napoli ha risposto affidandosi alla fisicità di McTominay e all’estro di Alisson Santos, pericolosissimo al 26? con una conclusione sventata da un miracolo di Butez.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Napoli 0-0, i lariani falliscono l’aggancio momentaneo alla Juve. I bianconeri domani possono allungare

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