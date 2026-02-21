Juve Como i bianconeri fischiati dopo la sconfitta contro i lariani Il gesto di Yildiz verso i tifosi è sorprendente

La sconfitta della Juventus contro il Como ha provocato fischi dai tifosi allo stadio. Yildiz ha rivolto un gesto ai supporter, suscitando sorpresa tra gli spettatori. La squadra ha mostrato nervosismo e delusione, mentre i sostenitori hanno espresso il loro disappunto. La partita si è conclusa con una prestazione difficile per i bianconeri, che ora devono affrontare le critiche. I tifosi hanno lasciato il settore con atteggiamenti decisi, chiedendo miglioramenti immediati.

Juve Como, i bianconeri vengono fischiati dal proprio pubblico dopo la sconfitta di oggi. Yildiz ha chiesto scusa ai tifosi. Cosa è successo. Il pomeriggio dell’Allianz Stadium si è trasformato in un incubo sportivo che rischia di segnare indelebilmente il prosieguo della stagione bianconera. Il triplice fischio del match Juve Como ha sancito non solo una sconfitta inaspettata contro la formazione di Cesc Fabregas, ma ha dato il via a una contestazione feroce da parte della tifoseria organizzata. La Juve è stata pesantemente fischiata a fine partita sotto la curva, con i sostenitori bianconeri che hanno espresso tutto il loro disappunto per una prestazione priva di grinta e di idee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Como, i tifosi bianconeri alzano la voce: fischi e cori contro la Lega Serie A e Bastoni dopo i fatti di San SiroI tifosi della Juventus hanno manifestato la loro insoddisfazione prima della partita contro il Como, protestando contro la Lega Serie A e Bastoni.

Yildiz brilla anche in Juve Pafos: poi scrive un messaggio ai tifosi, ecco il suo gesto da MVP della notte di Champions – FOTOYildiz si distingue nella vittoria della Juve contro il Pafos in Champions League, mettendo in mostra il suo talento.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.