Fabregas | Champions? Vedremo tra due-tre anni | un anno e mezzo fa eravamo in Serie B
Cesc Fabregas commenta la vittoria contro la Juventus, affermando che la squadra ha ancora molto da migliorare. La causa è il passato in Serie B, che rende il suo ottimismo più realistico. Fabregas sottolinea che in un anno e mezzo la squadra ha fatto passi avanti significativi. La partita ha mostrato segnali positivi, ma il centrocampista invita a mantenere i piedi per terra. La squadra si prepara ora per le prossime sfide in campionato.
Dopo la vittoria per 2 a 0 ai danni della Juventus, Cesc Fabregas ha così commentato la prestazione della sua squadra. Le parole di Fabregas. La Juventus, dall’arrivo di Spalletti, ha avuto una trasformazione straordinaria: so che ci si concentra spesso sull’ultimo risultato, ma la Juve gioca davvero bene sotto la sua guida. La Juventus è il Real Madrid d’Italia: sono orgoglioso della prestazione e del successo ottenuto sul loro campo. L’assenza di Nico Paz era significativa e riuscire a vincere senza di lui è un segnale positivo. Champions? Tra due-tre anni potrò dare una risposta: un anno e mezzo fa eravamo in Serie B. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
