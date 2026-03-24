Inter News 24 l’Inter rallenta e sente il fiato sul collo di Milan e Napoli, ma il rientro di Lautaro può scacciare i fantasmi della scorsa stagione. Il dominio incontrastato che aveva caratterizzato la cavalcata dell’Inter fino a poche settimane fa sembra aver lasciato il posto a una preoccupante fragilità. I numeri non mentono: due punti nelle ultime tre gare rappresentano un brusco stop per una squadra che, prima del derby, aveva collezionato 14 vittorie in 15 incontri. Il vantaggio di 6 lunghezze sul Milan e 7 sul Napoli di Antonio Conte resta un tesoretto prezioso, ma con 8 giornate ancora da disputare la sensazione è che il campionato sia tutt’altro che chiuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, il ritorno di Lautaro basterà a garantire lo Scudetto? Il fattore mercato e le sfide decisive con Roma e Como

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