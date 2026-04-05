Alla vigilia di Napoli-Milan, Fernando De Napoli ha commentato la partita, affermando che il Napoli è superiore al Milan, ma che secondo lui lo scudetto sarà vinto dall’Inter. Durante l’intervista, l’ex calciatore ha anche condiviso un aneddoto su Maradona, senza entrare nei dettagli. Le sue dichiarazioni sono state riportate in vista dell’incontro tra le due squadre, che si svolgerà nelle prossime ore.

Fernando De Napoli, ex centrocampista di Serie A che ha giocato sia per il Napoli che per il Milan, si è raccontato sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport' alla vigilia del match del 'Maradona'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sui Napoli-Milan del passato: "Partiamo da quelle sfide memorabili tra due squadre irripetibili, stellari, perché lo eravamo. E possiamo dircelo senza far finta di essere modesti: Napoli e Milan furono meravigliose. Potremmo mettere assieme una galleria di grandi match. Ricordo i successi ma anche il dolore del 1° maggio, lo scudetto che mi manca. Però, al termine di quella giornata, Diego andò negli spogliatoi del Milan e fece i complimenti a Sacchi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Napoli: “Napoli superiore al Milan, ma per me lo scudetto lo vince l’Inter”, poi l’aneddoto su Maradona…

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