Como e Napoli fanno un punto a testa | finisce senza reti al Sinigaglia

Nel match tra Como e Napoli, terminato con uno 0-0 al Sinigaglia, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. Il risultato replica quello dell’andata disputata al Maradona. Nel corso dell’incontro, entrambe le formazioni hanno avuto occasioni per portare a casa i tre punti, ma nessuna rete è stata segnata. La partita si è conclusa senza reti, lasciando invariato il punteggio tra le due squadre.

Finisce 0-0 tra Como e Napoli al Sinigaglia, lo stesso risultato dell’andata al Maradona. Un pari tutto sommato giusto in cui entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per conquistare l’intera posta in palio.Nel primo tempo le migliori occasioni capitano al Como. I lariani vanno vicini al gol prima con Douvikas che salta anche Milinkovic-Savic ma si fa respingere il tiro sulla linea da Rrahmani. Poi con Diao ben servito da Nico Paz; il portiere serbo gli dice no da distanza ravvicinata. La squadra di Fabregas continua a spingere nella ripresa. Gli azzurri reggono bene l’urto poi nel finale hanno due grandi occasioni per passare in vantaggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Como e Napoli fanno un punto a testa: finisce senza reti al Sinigaglia Notizie correlate Como-Napoli 0-0, reti bianche al Sinigaglia: Conte guadagna un punto per la ChampionsUna partita che, sicuramente, non è destinata ad entrare negli annali della storia azzurra. Reti inviolate al "Sinigaglia" in Como-NapoliNel primo tempo sfiorano il gol Douviakas e Diao, nella ripresa colpisce il palo Politano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia; Dove vedere Como-Napoli, Atalanta-Genoa, tutto lo sport in tv del 2 maggio; Como-Napoli: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Como e Napoli non si fanno male: ma per i lariani ora la Champions League si allontanaLa squadra di Fabregas gioca meglio nel primo tempo ma spreca diverse occasioni. Nella ripresa palo di Lobotka tra le fila dei partenopei, che restano secondi in attesa del Milan ... ilgiorno.it Serie A, Como e Napoli non si fanno male: è 0-0 al SinigagliaFinisce con un pareggio a reti bianche il match tra Como e Napoli. Bella partita, con occasioni da ambo le parti, che però entrambe le squadre non sono riuscite a trasformare in gol. milannews.it Parla l'allenatore del Como https://mdst.it/4t77DVR #SportMediaset - facebook.com facebook Como-Napoli, pari nella noia: Fabregas è quasi fuori dalla corsa Champions x.com