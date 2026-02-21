La comunità palestinese contro la fiera delle armi da caccia | No alla normalizzazione della cultura del riarmo

La comunità palestinese di Parma ha manifestato il suo dissenso contro la fiera delle armi da caccia, sostenendo che promuove una cultura del riarmo che non rispecchia i valori di pace. La protesta si è concentrata sulla presenza di espositori e sulle politiche di promozione di armi sportive. Un rappresentante ha sottolineato che questa manifestazione rischia di normalizzare l’uso delle armi. La fiera si svolgerà dal 28 al 30 marzo alle Fiere di Parma.

"E’ inaccettabile inoltre che vengano ammessi persino i bambini e che il Comune assieme a Provincia e Regione non riescano ad imporre il divieto ad entrare ai minori di 18 anni" La comunità palestinese di Parma e il Coordinamento cittadino per la Palestina si oppongono a Eos, la fiera delle armi da caccia e sportive, che si terrà alle Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo. Dopo il confronto con gli assessori Jacopazzi e il vicesindaco Lavagetto, hanno diramato una nota. Un evento sbagliato nel momento sbagliato, una Fiera delle armi che vuole diffondere e normalizzare la cultura della guerra e del riarmo, delle armi ad uso quotidiano e della giustizia fai da te, all’interno di una società sempre più impoverita e violenta, in un mondo in cui la guerra viene spacciata come soluzione ai conflitti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

