Comicon Napoli | la Rete per i minori segnala coltelli veri in vendita

Durante il Comicon di Napoli, la Rete per i minori ha segnalato la presenza di coltelli veri in vendita tra gli stand, distinguendoli dai gadget. La rete ha inviato una lettera ufficiale agli organizzatori, chiedendo chiarimenti sulla sicurezza e sulle modalità di controllo durante l’evento. La questione riguarda la possibilità che oggetti affilati siano presenti in un contesto frequentato da molte famiglie e minori.

? Cosa scoprirai Come distinguere i gadget dai coltelli veri tra gli stand?. Perché la Rete ha inviato una lettera formale agli organizzatori?. Quali rischi corre l'immaginario dei minori davanti a lame reali?. Come risponderà la direzione del Comicon a questa segnalazione?.? In Breve Rete per la sicurezza minori e adolescenti invia lettera formale agli organizzatori.. Vendita di lame affilate accanto a gadget per anime e fumetti a Napoli.. Preoccupazione per la normalizzazione delle armi tra i giovani visitatori del festival.. Possibile revisione delle politiche di vendita per i grandi eventi tematici.. Le componenti della Rete per la sicurezza minori e adolescenti hanno inviato una lettera formale agli organizzatori del Comicon di Napoli per segnalare la presenza di coltelli veri in vendita durante l’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comicon Napoli: la Rete per i minori segnala coltelli veri in vendita Notizie correlate Rete per la Sicurezza: “Coltelli in vendita al Comicon di Napoli, è lecito ma inopportuno. Ecco perché”Tempo di lettura: 3 minutiDalla Rete per la Sicurezza, riceviamo e pubblichiamo questa Lettera aperta agli organizzatori del Comicon, in corso alla... Lame in vendita al Comicon Napoli, protestano i genitori della Rete Sicurezza: “Basta, non sono gadget”Lettera agli organizzatori del Comicon alla Mostra d'Oltremare, segnalata la vendita di lame reali tra gadget, chiesti controlli per tutela dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: COMICON 2026: presentata al Madre la XXVI edizione. Grande successo anche per l’edizione zero di COMICON Extra; Comicon Napoli 2026 – Tutte le novità e gli appuntamenti Panini Comics; Fiere del fumetto: dalle origini negli USA al Napoli Comicon; L’INAF al Comicon 2026. Lame in vendita al Comicon Napoli, protestano i genitori della Rete Sicurezza: Basta, non sono gadgetLettera agli organizzatori del Comicon alla Mostra d'Oltremare, segnalata la vendita di lame reali tra gadget, chiesti controlli per tutela dei giovani ... fanpage.it Napoli, Sicurezza: INAIL Campania e NWM NETWORK tornano protagonisti al ComiconPubblicate le nuove avventure di Naili & Gatto Perry, il fumetto che trasforma la prevenzione in cultura condivisa ... sciscianonotizie.it L'incontro imprevisto con Napoli centrale official al Comicon. Tra battute e (auto) ironia. - facebook.com facebook Le di COMICON Napoli vi teletrasporteranno dritti al cuore del festival, ovunque voi siate! Seguiteci in live su Facebook, YouTube e Twitch Al termine del festival troverete le live dei momenti più importanti sul nostro canale You x.com