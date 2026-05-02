COMICON Napoli John C McGinley arriva con la maglia numero 10 del Napoli per incontrare i fan| VIDEO

Durante l’evento COMICON Napoli, l’attore John C. McGinley è salito sul palco dell’Auditorium del Teatro Mediterraneo indossando la maglia numero 10 del Napoli. Il suo ingresso ha ricevuto un applauso dai presenti, segnando l’inizio di un incontro con i fan. La presenza dell’attore, noto per i suoi ruoli cinematografici e televisivi, ha attirato l’attenzione del pubblico presente alla manifestazione.

Maglia numero 10 del Napoli addosso e ingresso che strappa subito un applauso: John C. McGinley si presenta così sul palco dell’Auditorium del Teatro Mediterraneo, nel cuore di COMICON Napoli.Ad accoglierlo, tra sorrisi e complicità, anche il suo storico doppiatore italiano di Scrubs, Angelo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate COMICON Napoli, arriva il Dr. Cox di Scrubs: John C. McGinley incontra i fanC’è un volto che più di altri ha segnato una generazione di spettatori tra sarcasmo e battute taglienti: quello di John C. Leggi anche: Comicon: a Napoli arriva John C. McGinley, il Dr. Cox di Scrubs Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Napoli parte il Comicon 2026, ospiti italiani e internazionali del festival; Comicon, una star di Scrubs l'ospite d'onore del terzo giorno; COMICON Napoli - Il programma di domani sabato 2 maggio: è il giorno di John C. McGinley; Comicon Napoli 2026, il programma della sezione cinema e tv: tutti gli ospiti e gli appuntamenti. Comicon 2026, l'attore John C. McGinley si presenta sul palco con la maglia del NapoliIl 2 maggio 2026, nel terzo giorno del Comicon di Napoli 2026, John C. McGinley si è reso protagonista di uno degli eventi più simpatici della fiera. Durante ... ilmattino.it Dr Cox en maillot du Napoli : la surprise de John C. McGinley au Comicon 2026Le 2 mai 2026, lors du troisième jour du Comicon de Naples 2026, John C. McGinley a été le protagoniste de l’un des moments les plus sympathiques du salon. Lors de l’événement qui lui ... ilmattino.it Una vittoria a Como chiuderebbe il discorso Champions per il Napoli: secondo voi, gli azzurri riusciranno a portare i tre punti a casa oggi - facebook.com facebook FOTO NM - Como-Napoli, le formazioni ufficiali: Mathias Olivera non farà parte del match per un affaticamento muscolare. Juan Jesus indisponibile per motivi personali. x.com