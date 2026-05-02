Durante il mandato presidenziale, alcuni ex presidenti americani hanno visto aumentare significativamente la loro ricchezza personale. Un esempio è rappresentato da un ex inquilino della Casa Bianca, che ha consolidato i propri affari e investimenti finanziari durante e dopo il periodo alla guida del Paese. In particolare, si sono verificati aumenti di valore in alcune proprietà e attività commerciali legate alla sua figura. Questa dinamica ha attirato l'attenzione sull'interesse economico che può nascere dall’incarico pubblico.

I Presidenti americani hanno spesso tratto giovamento economico e finanziario dal proprio incarico. In un clamoroso conflitto di interessi passato in sordina. Del quale noi italiano sappiamo qualcosa, essendo stati governati da un personaggio che aveva affari nel mondo della televisione, delle assicurazioni, delle banche, del Cinema, dell’editoria, ecc. Si pensi ai Bush, petrolieri, che hanno mosso guerre a paesi ricchi di oro nero. Oppure a Joe Biden, il cui figlio ha tessuto il commercio di armi (ironia della sorte si chiama pure Hunter) e in biolaboratori in Ucraina. Già graziato dal padre a fine mandato. Anche Donald J. Trump, per quanto spacciatamente ricco, sta traendo giovamento dal suo secondo mandato, in modo pure spudorato.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Come Trump si è arricchito da quando è Presidente

Trump tra minacce e prove di dialogo

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