Il giorno dopo le dichiarazioni di Trump che hanno criticato la premier italiana e il Papa, un politico italiano ha commentato definendo tali attacchi condannabili. Ha anche espresso scetticismo sulla credibilità del presidente americano, sottolineando che mettersi nei panni di Cristo non aiuta in questo senso. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra le due figure pubbliche coinvolte.

“Quando attacchi il Papa e Meloni sei da condannare”. Il giorno dopo l’attacco di Trump a Meloni, il vice premier Matteo Salvini commenta le parole del Presidente degli Stati Uniti contro la Presidente del Consiglio e contro il Pontefice: “Con Meloni spero che sia un capitolo chiuso perché se c’è un governo attento ai rapporti tra Italia e Stati Uniti è il nostro”. E alla domanda del Fattoquotidiano.it se si fida ancora o no di Trump prima cerca di svicolare: “Interessa poco o nessuno quello che penso”. E poi aggiunge: “Mettersi sui social nei panni di Cristo non penso che aiuti la pace nel mondo o aumenti la credibilità di nessuno” L'articolo Salvini: “Trump? Quando attacchi il Papa e Meloni sei da condannare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Trump? Quando attacchi il Papa e Meloni sei da condannare”. E sulla fiducia nel Presidente americano: “Mettersi nei panni di Cristo, non aiuta la credibilità”

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