Con l’arrivo di aprile, molte persone iniziano a cercare nuovi capospalla per la primavera, preferendo tessuti più leggeri e colori più chiari. Questa stagione stimola a sostituire i capi invernali con modelli più freschi e adatti alle temperature più miti. Le scelte di stile si concentrano su tonalità pastello e materiali leggeri, ideali per affrontare le giornate più calde senza rinunciare alla praticità.

L’arrivo di aprile porta con sé la necessità di rinnovare il guardaroba, lasciando spazio a tonalità più chiare e tessuti leggeri. La primavera è una stagione di transizione in cui il capospalla non deve solo proteggere dalle brezze improvvise, ma anche definire lo stile personale attraverso scelte cromatiche decise. Quest’anno la moda punta su un ritorno alla natura e alla luminosità, proponendo una palette che spazia dai toni pastello alle tinte più vitaminiche. Tuttavia, in un mercato sempre più saturo di proposte temporanee, emerge una consapevolezza nuova legata alla qualità degli acquisti. Invece di accumulare numerosi modelli ogni anno, la tendenza più intelligente è quella di investire in un solo pezzo a stagione che sia però di assoluto valore, garantendo così una durata che attraversa le mode. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Colori e tendenze: come scegliere il capospalla perfetto per la primavera

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