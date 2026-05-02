Da giorni, i Canadair operano nella zona del monte Faeta, sganciando grandi quantità di acqua per contrastare un incendio boschivo. Questi velivoli, noti anche come “glicini”, vengono impiegati per rifornire di acqua i territori colpiti, rilasciando in media circa 6 tonnellate per ciascun intervento. La loro presenza si è resa necessaria a causa delle dimensioni e della pericolosità delle fiamme che interessano l’area.

San Giuliano Terme (Pisa), 2 maggio 2026 – Per ore e giorni hanno sganciato bombe d’acqua da 6 tonnellate sul monte Faeta. Sono i Canadair, gli unici mezzi capaci di ribaltare le sorti di un incendio quando il fronte diventa troppo vasto per le squadre a terra. Ma come fa un Canadair a “pescare” l’acqua e a lanciarla con precisione? Ecco i segreti del velivolo anfibio più famoso al mondo, il CL415. Quanti sono, velocità massima e portata. SAN GIULIANO TERME, 2 MAGGIO 2026: Le conseguenze dell’incendio del monte Faeta ad Asciano il 2 maggio 2026 (foto di Enrico Mattia Del Punta) Intanto alcuni numeri che arrivano direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: la flotta è composta da 18 Canadair CL415.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come funzionano i Canadair, così i giganti del cielo caricano l’acqua e combattono gli incendi

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Alcuni focolai ancora attivi ma cala il vento e l'intervento di contrasto risulta più efficace. Dal 31 aprile oltre 3 mila persone evacuate, 4 canadair e 200 vigili del fuoco in azione - facebook.com facebook

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