Come funzionano i Canadair così i giganti del cielo caricano l’acqua e combattono gli incendi

Da lanazione.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giorni, i Canadair operano nella zona del monte Faeta, sganciando grandi quantità di acqua per contrastare un incendio boschivo. Questi velivoli, noti anche come “glicini”, vengono impiegati per rifornire di acqua i territori colpiti, rilasciando in media circa 6 tonnellate per ciascun intervento. La loro presenza si è resa necessaria a causa delle dimensioni e della pericolosità delle fiamme che interessano l’area.

San Giuliano Terme (Pisa), 2 maggio 2026 – Per ore e giorni hanno sganciato bombe d’acqua da 6 tonnellate sul  monte Faeta. Sono i Canadair, gli unici mezzi capaci di ribaltare le sorti di un incendio quando il fronte diventa troppo vasto per le squadre a terra. Ma come fa un Canadair a “pescare” l’acqua e a lanciarla con precisione? Ecco i segreti del velivolo anfibio più famoso al mondo, il CL415.  Quanti sono, velocità massima e portata. SAN GIULIANO TERME, 2 MAGGIO 2026: Le conseguenze dell’incendio del monte Faeta ad Asciano il 2 maggio 2026 (foto di Enrico Mattia Del Punta) Intanto alcuni numeri che arrivano direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: la flotta è composta da 18 Canadair CL415.🔗 Leggi su Lanazione.it

come funzionano i canadair cos236 i giganti del cielo caricano l8217acqua e combattono gli incendi
© Lanazione.it - Come funzionano i Canadair, così i giganti del cielo caricano l’acqua e combattono gli incendi

Notizie correlate

Disco verde al Piano antincendio boschivo, Gallo: "Gli incendi si combattono prima che inizino"La giunta regionale della Calabria ha approvato il Piano antincendio boschivo (Aib) 2026, uno strumento strategico che punta a rafforzare la capacità...

L’occhio del Dragone nel cielo: così la start-up cinese MizarVision mette in crisi gli Usa in IranFino a pochi mesi era conosciuta giusto all’interno dei circoli di esperti e strateghi militari.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Caso Canadair, la continuità del servizio è garantita. Ma Todde chiarisce: Ci costerà di più; Vasto incendio su Monte Faeta, 3.500 persone evacuate. Canadair in azione; Incendio sul Monte Faeta: 70 ettari in fiamme, in azione Canadair e squadre AIB; Il secondo pilota coinvolto nella tragedia del volo Gerês Canadair muore a casa.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.