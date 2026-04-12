L’occhio del Dragone nel cielo | così la start-up cinese MizarVision mette in crisi gli Usa in Iran

Di recente, la start-up cinese MizarVision ha attirato l’attenzione globale grazie alle sue immagini satellitari ad alta risoluzione pubblicate online. Fino a pochi mesi fa, l’azienda era conosciuta principalmente tra esperti e strateghi militari. Tuttavia, la sua presenza si è fatta più visibile in seguito alla guerra in Iran, portando il suo nome al centro del dibattito pubblico internazionale.

Fino a pochi mesi era conosciuta giusto all’interno dei circoli di esperti e strateghi militari. Oggi il nome di MizarVision è stato sdoganato in seguito alla guerra in Iran e, soprattutto, a causa delle sue numerosissime immagini satellitari ad altissima risoluzione condivise sul web. Le stesse, per intendersi, che avrebbero consentito a Teheran di monitorare in tempo quasi reale le manovre degli Stati Uniti in Medio Oriente e che avrebbero permesso alla Repubblica Islamica di colpire bersagli sensibili dislocati nella regione. MizarVision si presenta come una start-up cinese specializzata in analisi di immagini satellitari e intelligence open-source (Osint).🔗 Leggi su It.insideover.com

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