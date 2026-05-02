Colpo in casa e fuga spericolata ma tra i passanti c' è un carabiniere | tre baresi arrestati dopo lo schianto

Tre uomini sono stati fermati dopo aver tentato di fuggire a bordo di un’auto, subito dopo aver commesso un furto in casa di anziani. Durante la fuga, hanno causato un incidente scontrandosi con un’altra vettura. Un carabiniere libero dal servizio, presente tra i passanti, ha seguito i sospetti e li ha raggiunti, contribuendo all’arresto. L’incidente ha provocato lievi danni e il fermo è avvenuto poco dopo.