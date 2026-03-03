Rocambolesco inseguimento da Matelica a Spoleto e poi lo schianto dopo un furto in casa | preso un ladro altri tre in fuga Carabinieri feriti

Una notte movimentata tra Marche e Umbria, con un inseguimento che ha coinvolto le forze dell'ordine partendo da Matelica e arrivando fino a Spoleto. Durante la fuga, un ladro è stato catturato dopo aver tentato di sottrarre oggetti da una casa, mentre altri tre uomini sono riusciti a scappare. Durante l’incidente lungo la via Flaminia, alcuni carabinieri sono rimasti feriti.

MATELICA - Notte di tensione tra Marche e Umbria, dove un inseguimento iniziato in provincia di Macerata si è concluso con un incidente stradale lungo la via Via Flaminia, nei pressi di Spoleto. Due carabinieri sono rimasti feriti in modo non grave, così come una donna che stava transitando in auto nella zona al momento dell'impatto. Secondo quanto confermato all'ANSA dai militari del comando provinciale di Perugia, l'inseguimento era scattato nelle Marche quando un'auto non si è fermata all'alt imposto da una pattuglia dell'Arma. A bordo del veicolo in fuga viaggiavano più persone: una di queste è stata arrestata dopo l'incidente, mentre altre tre sarebbero riuscite a far perdere le proprie tracce.