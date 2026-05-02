Nella mattina di oggi, poco dopo le 9, alla stazione di Pisa Centrale, un uomo di 37 anni è stato investito da un treno in transito. L’incidente ha causato grande scompiglio tra i presenti, con il 37enne rimasto incastrato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di assistenza e recupero. La situazione è apparsa subito molto grave.

PISA – Mattinata di caos e paura alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale, dove intorno alle 9 si è verificato un grave incidente ferroviario che ha visto coinvolto un uomo di 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne sarebbe stato colpito e sbalzato da un treno passeggeri ad alta velocità durante il transito del convoglio in direzione Firenze. L’impatto è stato estremamente violento e ha richiesto l’intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa. I pompieri hanno lavorato per liberare l’uomo, rimasto incastrato a seguito dell’urto, provvedendo alla sua immobilizzazione prima di consegnarlo alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con l’automedica Alfa di Pisa e un’ambulanza Bravo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Colpito da un treno in transito alla stazione di Pisa rimane incastrato sotto il mezzo: gravissimo un 37enne

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