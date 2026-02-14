Ladro muore durante la fuga dopo un furto in abitazione

Un uomo ha perso la vita durante la fuga dopo aver rubato in una casa, a causa di uno sparo. La vicenda si è verificata venerdì 13 febbraio lungo la strada regionale 71, tra Sant’Andrea a Pigli e Policiano, nella zona di Gorello, alle porte di Arezzo. La polizia sta ancora indagando, ma sembra che il ladro sia stato colpito mentre cercava di scappare, forse mentre cercava di superare la recinzione di una proprietà.

Inizialmente si parla di un colpo di pistola, poi l'ipotesi della recinzione Tragedia nella serata di oggi venerdì 13 febbraio tra Sant'Andrea a Pigli e Policiano, lungo la strada regionale 71, in zona Gorello, alle porte di Arezzo. Un uomo è morto durante la fuga dopo un tentato furto in un'abitazione. Le notizie sono ancora frammentarie e la dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni trapelate, l'uomo stava scappando insieme ad almeno due complici dopo quello che sarebbe stato l'ennesimo colpo in casa nella zona. In un primo momento si era parlato di un colpo di pistola partito mentre il fuggitivo correva nei campi, circostanza che avrebbe provocato il decesso quasi immediato.