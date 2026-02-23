Colleferro terminate le giornate di studio sulla legalità al Liceo G Marconi

La scuola secondaria di Colleferro ha concluso le giornate di studio sulla legalità, organizzate dalla Fondazione dell’Avvocatura Veliterna, con la partecipazione di oltre cento studenti. La causa è stata l’interesse degli adolescenti verso i diritti e le norme che regolano la società. Durante gli incontri, gli studenti hanno potuto fare domande e approfondire temi come i valori civili e la giustizia. Ora, si aspetta il prossimo ciclo di incontri con entusiasmo.

Venerdì 20 febbraio si è concluso il ciclo di tre giornate che la Fondazione dell'Avvocatura Veliterna presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri ha trascorso con alcune classi quarte e quinte del Liceo G. Marconi di Colleferro, sperimentando la simulazione del processo penale. Proprio gli studenti sono stati i protagonisti vestendo i panni dell'Avvocato, Pm, Giudice, imputato, Cancelliere, testimone, agente di polizia, medico secondo una lista di ruoli predefinita. Gli studenti, all'inizio un po'intimiditi, ma via via sempre più consapevoli, hanno interpretato i vari ruoli delle parti del processo penale, con l'aiuto degli Avvocati Daniela Palma e Alessio Mazzocchi inviati a Colleferro dalla Fondazione e grazie anche al supporto del corpo docente presente alla lezione, con le Prof.

