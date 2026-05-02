Collane bracciali anelli e orologi fanno molto più che completare l' outfit

Negli ultimi tempi, molte persone preferiscono optare per un singolo gioiello di grande impatto invece di indossare più accessori contemporaneamente. La tendenza si concentra su scelte più minimaliste, come un anello, un bracciale o un orologio, considerati capaci di valorizzare l’outfit senza appesantirlo. Questa preferenza si riflette in eventi e occasioni speciali, dove l’attenzione si sposta sulla qualità e sulla raffinatezza del singolo pezzo.

D imenticate la solita parure. La vera eleganza dei giorni speciali oggi è data da una scelta più sottile (e molto più fashion): un solo gioiello, ma quello giusto. Che si tratti di un paio di orecchini chandelier, una collana tennis luminosa, un bracciale rigido, un orologio brillante o un anello statement, il nuovo dress code da cerimonia riscopre il fascino del dettaglio. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Tornano di moda i gioielli vistosi: le 5 tendenze bijoux della Primavera-Estate 2026 Più styling, meno schema fisso, per un look essenziale e contemporaneo. Una tendenza valida per ogni tipologia di evento formale, dal matrimonio al battesimo alla cresima: ecco come scegliere i gioielli perfetti per esaltare un abito importante nel 2026, con charme estremo.🔗 Leggi su Iodonna.it

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