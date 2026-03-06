Insieme a collane spille bracciali I gioielli più belli dalle sfilate della Paris Fashion Week da Saint Laurent a Chanel

Durante la Paris Fashion Week sono stati presentati numerosi gioielli di alta moda, tra cui collane, spille e bracciali provenienti da brand come Saint Laurent e Chanel. Le creazioni sono state sfoggiate durante le sfilate, attirando l’attenzione su dettagli e design innovativi. Le opere di gioielleria sono state protagoniste di momenti di grande visibilità, evidenziando le scelte stilistiche delle case di moda.

Creazioni preziose che brillano sotto i riflettori. Collane, orecchini e bracciali (ma anche anelli e spille) si fanno notare tra le tendenze della Paris Fashion Week Autunno Inverno 20262027, confermando il ruolo sempre più centrale dei gioielli nei look di sfilata, da Tom Ford a Dior, da Saint Laurent a Balmain. Non semplici accessori decorativi, ma segni distintivi di stile: i bijoux visti a Parigi dimostrano di essere capaci di catturare la luce, completare l'insieme e definire l'identità di un'intera collezione. Tra suggestioni rétro e sperimentazioni contemporanee, ecco tutti i gioielli più belli della Paris Fashion Week 2026, da scoprire nella nostra gallery in continuo aggiornamento.

