Termoli | 400 esuberi ma 288 nuovi posti per il cambio EDCT

A Termoli, la fabbrica Stellantis sta attraversando una fase di riorganizzazione con 400 esuberi annunciati e 288 nuovi posti di lavoro legati al cambio di tecnologia EDCT. La notizia riguarda direttamente i lavoratori e l’attività industriale locale, mentre le autorità e i rappresentanti sindacali sono coinvolti nelle discussioni. La situazione si sta sviluppando in un momento di cambiamenti all’interno dello stabilimento.

La fabbrica Stellantis di Termoli, cuore industriale del Molise, sta affrontando una fase critica di riorganizzazione produttiva. In un incontro svoltosi a Roma, la direzione aziendale ha confermato che gli esuberi nello stabilimento si attesteranno a circa 400 unità entro la fine dell'anno su un organico totale di 1.780 dipendenti. La produzione del cambio EDCT, destinato alle vetture ibride, è prevista per il 15 settembre, con un investimento di 41 milioni di euro e la creazione di 288 nuovi posti a regime. Questo scenario non rappresenta solo un aggiustamento contabile, ma un tentativo di salvataggio per un territorio come il Molise, dove ogni posto di lavoro è vitale per contrastare lo spopolamento.