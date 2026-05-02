Codognè blitz con 44 Magnum e chili di droga | arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Codognè dopo un blitz dei Carabinieri. Durante l’operazione sono stati trovati in casa un revolver 44 Magnum e diversi chili di droga. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e sostanze stupefacenti, e hanno identificato chi gestiva la rete di distribuzione. L’arrestato è stato portato in caserma per le procedure di rito.

? Cosa scoprirai Come faceva l'uomo a nascondere un 44 Magnum in casa?. Chi gestiva la rete di distribuzione scoperta dai Carabinieri?. Quali dettagli emergeranno dagli accertamenti balistici sulla pistola sequestrata?. Perché le indagini avevano già puntato il dito su quell'abitazione?.? In Breve Sequestrati 2,6 kg di marijuana e 124 grammi di hashish a Codognè.. Operazione condotta il 30 aprile 2026 dai Carabinieri di Codogniano e Conegliano.. Rinvenute pistola clandestina calibro 44 Magnum con diverse cartucce illegali.. Soggetto albanese di 41 anni già noto alle forze dell'ordine trevigiane.. I Carabinieri della Stazione di Codognè hanno arrestato un uomo di 41 anni residente in provincia di Treviso, scoprendo nel pomeriggio del 30 aprile 2026 oltre 2,6 chilogrammi di marijuana e una pistola calibro 44 Magnum.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codognè, blitz con 44 Magnum e chili di droga: arrestato 41enne Notizie correlate Maxi sequestro di droga a Catania: arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in autoUn ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato a Catania dalla Polizia di Stato, che ha tratto in arresto un cittadino... Catania, maxi sequestro di cocaina nella zona industriale: arrestato corriere con 44 chili di drogaMaxi operazione antidroga della Polizia di Stato a Catania, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 31...