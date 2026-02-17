Catania maxi sequestro di cocaina nella zona industriale | arrestato corriere con 44 chili di droga

A Catania, un cittadino extracomunitario di 31 anni è stato arrestato con 44 chili di cocaina nella zona industriale, dopo un maxi sequestro della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato il corriere durante un'operazione mirata a contrastare il traffico di droga in città. La sostanza stupefacente era nascosta in un veicolo parcheggiato in un’area industriale frequentata da lavoratori e trasportatori.

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato a Catania, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 31 anni, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato trovato in possesso di oltre 44 chilogrammi di cocaina. L'intervento è scattato nella mattinata del 9 febbraio scorso, al termine di un'attività info-investigativa che aveva segnalato l'arrivo, nella zona industriale etnea, di un corriere proveniente da fuori regione incaricato di consegnare un ingente quantitativo di droga a soggetti operanti nel capoluogo. Sulla base delle informazioni raccolte, i poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo nell'area interessata.