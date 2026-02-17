Maxi sequestro di droga a Catania | arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in auto

A Catania, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni con 44 chili di cocaina nascosti nel bagagliaio della sua auto. La droga, trovata durante un controllo di routine, proveniva da un traffico internazionale e sarebbe destinata a essere distribuita nelle piazze locali. Gli agenti hanno fermato il veicolo in una zona periferica della città, notando comportamenti sospetti che li hanno spinti a ispezionarlo.

Un ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato a Catania dalla Polizia di Stato, che ha tratto in arresto un cittadino straniero, classe 1995, colto nella flagranza del reato di detenzione di cocaina. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, ha portato al sequestro complessivo di 44,08 chilogrammi di cocaina, oltre al veicolo utilizzato per il trasporto e a un telefono cellulare. L’attività nasce da un’azione info-investigativa che avrebbe permesso agli investigatori di apprendere l’arrivo, nella zona industriale di Catania, di un corriere proveniente da fuori regione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

