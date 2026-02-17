Maxi sequestro di droga a Catania | arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in auto
A Catania, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni con 44 chili di cocaina nascosti nel bagagliaio della sua auto. La droga, trovata durante un controllo di routine, proveniva da un traffico internazionale e sarebbe destinata a essere distribuita nelle piazze locali. Gli agenti hanno fermato il veicolo in una zona periferica della città, notando comportamenti sospetti che li hanno spinti a ispezionarlo.
Un ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato a Catania dalla Polizia di Stato, che ha tratto in arresto un cittadino straniero, classe 1995, colto nella flagranza del reato di detenzione di cocaina. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, ha portato al sequestro complessivo di 44,08 chilogrammi di cocaina, oltre al veicolo utilizzato per il trasporto e a un telefono cellulare. L’attività nasce da un’azione info-investigativa che avrebbe permesso agli investigatori di apprendere l’arrivo, nella zona industriale di Catania, di un corriere proveniente da fuori regione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a Catania
La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni con quattro chili di cocaina in auto.
VIDEO | Rientrava a Catania con quattro chili di cocaina nascosti in auto: arrestato un 35enne
Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia a Catania con quattro chili di cocaina nascosti in auto.
Maxi sequestro di droga a Catania: arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in auto
Argomenti discussi: Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEO; Maxi sequestro di droga a Brunico: ventenne nascondeva in casa un chilo di cocaina; Trenta chili di droga e 7mila euro in contanti: maxi sequestro dopo l’inseguimento. Hashish destinato al mercato reggiano; Blitz antidroga, sequestrati 30kg di fumo e 4,5 tra coca e erba.
Maxi traffico di droga sull’asse Sicilia-Spagna, 12 arrestiDodici arresti tra Italia e Spagna e sequestro di beni (tra cui una villa a Barcellona e 5 tra auto e moto), attivita' finanziarie e contanti per un valore di un milione di euro ... grandangoloagrigento.it
Catania, maxi sequestro di cocaina nella zona industriale: arrestato corriere con 44 chili di drogaMaxi operazione antidroga della Polizia di Stato a Catania, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 31 anni, ... gazzettadelsud.it
A Catania i Carabinieri sequestrano 21 proiettili calibro 380 trovati in strada. Indagini in corso per risalire alla provenienza. #Catania #Carabinieri #Sequestro #Proiettili #Sicurezza - facebook.com facebook