Codevigo celebra l’Asparago di Conche | avviata la DeCo per valorizzare un’eccellenza del territorio

A Codevigo si è tenuta una conferenza stampa nella tensostruttura della 36ª Festa dell’Asparago di Conche, organizzata dal Comune. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale del procedimento per il riconoscimento della De.Co. dedicata all’asparago, con l’obiettivo di valorizzare questa coltura tradizionale del territorio. La manifestazione, che si svolge ogni anno, rappresenta un momento di promozione e celebrazione di questa eccellenza locale.

Nella tensostruttura della 36ª Festa dell’Asparago di Conche, si è svolta la conferenza stampa promossa dal Comune di Codevigo per presentare ufficialmente l’avvio della De.Co. – Denominazione Comunale dell’Asparago di Conche di Codevigo, importante riconoscimento destinato a valorizzare uno dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate 36esima festa dell’asparago a ConcheEvento da post Facebook Torna la 36ª Festa dell’Asparago a Conche di Codevigo! Via Vallona, 83 - Conche (PD)? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI... #MST (Manifatture Sigaro Toscano) di Cava de’ Tirreni: un’eccellenza del territorioStiamo lavorando per rendere le nostre aziende ancora più competitive sui mercati globali. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Feste dell’asparago 2026 tra Veneto e Friuli: sagre, eventi e itinerari del gusto; Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino 2026 6a Edizione a Ferrara e dintorni; Cosa fare nel weekend in Veneto: tra eccellenze gastronomiche, arte internazionale e tradizioni di San Marco; Primo Maggio tra le Sagre che celebrano i Sapori della Primavera. Codevigo celebra l’Asparago di Conche: avviata la De.Co. per valorizzare un’eccellenza del territorioPresentata ufficialmente la Denominazione Comunale durante la 36ª edizione della festa: un progetto che unisce agricoltura, turismo sostenibile e identità locale tra la Laguna Sud e Valle Millecampi ... padovaoggi.it Conche, Tribano, Pernumia. L’asparago è protagonistaOltre duemila partecipanti attesi per la tradizionale corsa immersa nei paesaggi naturalistici di Valle Millecampi, area che rientra nel sito Unesco Venezia e la sua Laguna, riconosciuto nel 1987. T ... difesapopolo.it I SAPORI DELL’ASPARAGO DI CONCHE Codevigo 1 maggio 2026 A Codevigo l’asparago non è solo un prodotto di stagione, è un invito diffuso, un percorso che attraversa locali, cucine, mani diverse. L’asparago di Conche De.Co. diventa così un’esperienz - facebook.com facebook