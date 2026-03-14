MST Manifatture Sigaro Toscano di Cava de’ Tirreni | un’eccellenza del territorio

La Manifatture Sigaro Toscano di Cava de’ Tirreni è un’azienda con una storia di oltre due secoli che si occupa di produzione nel settore del tabacco. Durante una visita istituzionale sono stati osservati i processi produttivi e le strutture dell’azienda, che si distingue come esempio di eccellenza nel territorio. L’attività dell’azienda coinvolge diverse figure professionali e si mantiene fedele alle tecniche tradizionali.

Stiamo lavorando per rendere le nostre aziende ancora più competitive sui mercati globali. E lo faremo rimuovendo ogni ostacolo che si frappone al libero scambio, promuovendo un mercato europeo favorevole alle imprese ed ai consumatori, basato sulla trasparenza e su regole e norme semplici e coerenti. “In Manifatture Sigaro Toscano crediamo che tradizione, artigianalità e innovazione debbano procedere insieme ed è così che generiamo valore per il territorio e rafforziamo la nostra capacità di competere in uno scenario globale sempre più sfidante. Il dialogo con l’Europa e con le Istituzioni è fondamentale per accompagnare la crescita delle imprese italiane, sostenendo investimenti e internazionalizzazione”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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