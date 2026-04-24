36esima festa dell’asparago a Conche

A Conche di Codevigo torna la 36ª Festa dell’Asparago, un evento che ogni anno richiama numerosi visitatori. La manifestazione si svolge in via Vallona, attirando appassionati di gastronomia e tradizione locale. Durante la festa, vengono proposti piatti tipici a base di asparago, accompagnati da musica e momenti di intrattenimento. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario delle manifestazioni della zona.

Evento da post Facebook Torna la 36ª Festa dell’Asparago a Conche di Codevigo! Via Vallona, 83 - Conche (PD)? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO? Ti aspettiamo per vivere insieme i momenti più gustosi dell’anno, tra musica, tradizione e piatti tipici. Il nostro cavallo di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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