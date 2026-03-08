I carabinieri della sezione radiomobile di Palagonia hanno fermato un'utilitaria sulla strada statale 417 a Ramacca, intorno alle 3 di notte. Durante il controllo, hanno trovato un giovane pusher con della cocaina nascosta negli slip. L’uomo è stato denunciato e accompagnato in caserma. La droga sequestrata è stata sottoposta a rilievi di laboratorio.

Il giovane era in possesso anche della somma di 1.500 euro in contanti, della quale non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla provenienza I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia hanno fermato un'utilitaria lungo la strada statale 417, nel territorio di Ramacca, in direzione Caltagirone, intorno alle ore 3. A bordo del veicolo viaggiavano cinque giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il comportamento di uno di loro, un 18enne già noto alle forze dell'ordine per pregresse vicende giudiziarie, ha indotto i militari ad approfondire il controllo. La perquisizione personale del giovane ha portato al rinvenimento di alcuni grammi di cocaina nascosti all'interno degli slip, tra cui una dose già confezionata in un involucro di carta per la vendita, e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Palagonia, giovane fermato con la droga nascosta negli slip, denunciato dai carabinieri

Fermato in strada: giovane pusher arrestato con 80 grammi di cocainaL'atteggiamento del 27enne alla vista della pattuglia ha insospettito i militari dell'Arma.

Tutti gli aggiornamenti su Giovane pusher.

Temi più discussi: Giovane pusher fermato dai carabinieri con la cocaina negli slip: denunciato; Pusher in trasferta fermato con 75 dosi di cocaina; Spaccia droga davanti all'ospedale Niguarda di Milano: pusher arrestato; Trastevere, spaccio tra i vicoli della movida. Poliziotti accerchiati dagli amici dei pusher.

Trapani, pusher non si ferma all’alt: arrestato dopo un inseguimentoTRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato un giovane di 26 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio notturno, h ... livesicilia.it

Pusher 16enne arrestato in flagranza di spaccio a Massa Lombarda: in casa aveva 70 dosi di coca, due panetti di hashish e 2mila euro contantiUn monopattino elettrico che si avvicina a un’auto ferma in un parcheggio isolato, uno scambio rapido e poi la fuga. È da questa scena, osservata dai ... ravennanotizie.it

Sotto la sella dello scooter hashish e contanti: arrestato giovane pusher x.com

Un giovane pusher è stato arrestato nel ravennate dopo un’attività di monitoraggio delle aree isolate della città. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 70 involucri di cocaina, altri 25 grammi ancora da suddividere, due panetti di hashish e circa 2. - facebook.com facebook