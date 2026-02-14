Temporali in arrivo su Bari e provincia | livello di allerta alzato ad ' arancione'

La Protezione Civile ha annunciato temporali in arrivo su Bari e la sua provincia, alzando il livello di allerta a ‘arancione’. La decisione è stata presa dopo aver rilevato un aumento delle previsioni di pioggia intensa e di possibili grandinate. Le precipitazioni sono attese a partire dalle 14 di oggi, 14 febbraio, e dureranno circa dieci ore. La situazione riguarda la zona della Puglia Centrale Adriatica, dove si prevede un rischio idrogeologico più elevato.

La Protezione Civile innalza il livello di allerta meteo su Bari e provincia. In un nuovo bollettino, la situazione sulla Puglia Centrale Adriatica è stata portata al livello ‘arancione’: il rischio idrogeologico per temporali scatta dalle 14 di oggi, 14 febbraio, e durerà per le 10 ore successive. Sono previste, in particolare, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia Centrale e Meridionale e su Puglia centrale. La pioggia potrebbe fare capolino anche in altre parti del territorio regionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e fulmini.🔗 Leggi su Baritoday.it

Una perturbazione temporalesca e venti intensi si avvicinano a Napoli e alla sua provincia, causando l'emissione di un’allerta arancione da parte della Protezione civile regionale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ancora una ondata di maltempo in arrivo su Messina: piogge, temporali e vento forte non solo nel weekend; Maltempo a Roma: temporali in arrivo e allerta meteo gialla per le prossime ore; Maltempo, nuovi temporali in arrivo: pioggia, neve e raffiche di vento. Le previsioni meteo per il weekend; Previsioni meteo per la settimana, piogge e temporali in arrivo.

Meteo: Piogge e Temporali in arrivo nelle prossime ore, le zone interessateLa causa è da ricercare nel transito dell’ennesima perturbazione che segue, a poche ore di distanza, quella già transitata nella giornata di Martedì 10. Questo nuovo fronte perturbato sta già spostand ... ilmeteo.it

Allerta per sabato: fortissimi temporali in arrivoSu Roma prosegue una fase di tempo instabile, con il transito di fronti perturbati che interesseranno la città nei prossimi giorni. Il weekend che inizia il 13 febbraio sarà caratterizzato da piogge ... ilfattovesuviano.it

Nella notte piogge in arrivo su Sardegna, Toscana e Nord-Ovest, con anche dei temporali sull’isola. Sabato ci aspettiamo l’arrivo del ciclone Oriana che porterà nubi e piogge su tutto il Paese. Piogge diffuse interesseranno la Sardegna, la Liguria, la Pianura P facebook

Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo ift.tt/pQuAiqI x.com