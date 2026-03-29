Classifica Mondiale Superbike 2026 | Bulega dominatore assoluto!

La classifica mondiale della Superbike 2026 si aggiorna dopo dodici tappe disputate tra febbraio e ottobre. La competizione coinvolge diversi piloti che si sfidano lungo tutto il circuito internazionale, con gare che si svolgono in varie città e paesi. Tra i partecipanti, un pilota si distingue come leader assoluto, mantenendo la prima posizione in classifica generale.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Nicolò Bulega è il grande favorito per la conquista del titolo piloti: dopo il secondo posto dell’anno scorso e il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, l’alfiere della Ducati punta a mettere le mani sull’ambita corona delle derivate di serie, ma dovrà stare attento a una concorrenza che potrebbe creare dei grattacapi. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it

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