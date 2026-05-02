Classifica Mondiale costruttori F1 2026 | Mercedes in fuga Ferrari insegue

Il campionato mondiale di Formula 1 2026 è iniziato in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La classifica dei costruttori vede Mercedes in testa, con Ferrari che si avvicina nel corso delle gare. La stagione si sta sviluppando tra diverse strategie e risultati di gara che stanno influenzando la posizione delle scuderie nella classifica generale. I team seguono con attenzione ogni corsa per migliorare le proprie posizioni.

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari insegue Notizie correlate Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari saldamente secondaIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -16 da Mercedes in vettaIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: F1, orari GP Miami 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming; La F1 riparte dal GP di Miami. Sotto la stella della Mercedes e con Ferrari che vuol fare da antagonista; F1 GP Miami 2026: orari, meteo e segreti del circuito; A Miami torna la F1: dove eravamo rimasti. Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari insegueIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria ... oasport.it F1 | Classifica mondiale piloti 2026, Russell si avvicinaLa Sprint Race profuma di Papaya ed è un 1-2 McLaren a Miami in attesa della gara grande di domani. Antonelli butta al vento un paio di punti a causa di una penalità e Russell ... f1-news.eu La prima volta non si scorda mai Marta Kostyuk trionfa a Madrid e solleva il suo primo WTA 1000 sconfiggendo in finale Mirra Andreeva 6-3, 7-5 Con il successo sale al numero 15 della classifica mondiale e centra il suo best ranking - facebook.com facebook