Classifica Mondiale costruttori F1 2026 | Mercedes in fuga Ferrari saldamente seconda

Il campionato mondiale di Formula 1 del 2026 è iniziato in Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La classifica dei costruttori vede Mercedes in testa, seguita dalla Ferrari che occupa la seconda posizione stabile. La stagione si sta sviluppando con variazioni tra le squadre e i piloti, mentre le gare si susseguono lungo diverse piste del calendario.

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari saldamente seconda Articoli correlati Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -16 da Mercedes in vettaIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -31 da Mercedes in vettaIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. Una selezione di notizie su Classifica Mondiale Temi più discussi: Classifica piloti e costruttori: Kimi Antonelli marca Russell, Ferrari in scia; Mondiale Piloti F1 2026 dopo GP Giappone: Antonelli fa sognare l'Italia e Leclerc... - Classifiche - Formula 1; F1, orari GP Giappone 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming; GP Giappone 2026, Suzuka: risultati prove libere. Classifica piloti e costruttori F1: Antonelli nuovo leader batte ogni record, primato strappato a HamiltonKimi Antonelli con la vittoria in Giappone vola in testa alla classifica mondiale piloti di F1 e batte un record di precocità che apparteneva a Lewis Hamilton ... sport.virgilio.it CLASSIFICA F1 – Il mondiale piloti e costruttori dopo il GP di Giappone 2026: Antonelli leader, Ferrari seconda forzaDopo il GP del Giappone andiamo a vedere come cambia la classifica piloti e costruttori del mondiale 2026 di F1 ... f1ingenerale.com Due pole position, due vittorie di fila e la leadership nella classifica del Mondiale. Già si inizia a intravedere il protagonista di questa stagione di Formula 1, che ha solo 19 anni e soprattutto è italiano: Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota della Mercedes - facebook.com facebook