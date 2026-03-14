La classifica mondiale dei costruttori di Formula 1 2026 vede la Mercedes in prima posizione, con un vantaggio di 16 punti sulla Ferrari. La stagione è iniziata in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi, coinvolgendo tutte le scuderie che gareggiano nel campionato. La lotta tra i team prosegue senza sosta, con i punti accumulati in ogni gara.

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -16 da Mercedes in vetta

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