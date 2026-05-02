Civitella in festa | un maggio tra devozione cultura e tradizione sotto lo sguardo della Suasia

Il mese di maggio a Civitella di Romagna si apre sotto il segno della comunità grazie al fitto programma del "Maggio Civitellese 2026", organizzato dalla Confraternita della B.V. della Suasia con il patrocinio del Comune. Il calendario propone un intreccio tra celebrazioni solenni e momenti di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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