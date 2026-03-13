Le tavole di San Giuseppe tra cultura e devozione | presentato il programma

A Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia torna l’appuntamento con le “Tavole di San Giuseppe”, un evento che unisce tradizione religiosa e solidarietà locale. Il programma prevede momenti di celebrazione, incontri culturali e degustazioni enogastronomiche, coinvolgendo le comunità in un evento che celebra la devozione e le usanze del territorio. La manifestazione si svolge ogni anno in diverse località della zona.

L’iniziativa a Minervino di Lecce e nelle frazioni di Cocumola e Specchia Gallone si tiene dal 15 al 19 marzo. Anche quest’anno l’evento è inserito nel progetto “Borghi divini tra Santi, fiabe e megaliti” L’iniziativa, prevista dal 15 al 19 marzo (giorno della ricorrenza di San Giuseppe) è un omaggio secolare al padre putativo di Gesù, figura umile, laboriosa, silenziosa e caritatevole e, in ossequio ad uno dei temi di quest’anno, giusta. La manifestazione, inserita nel progetto “Borghi divini tra Santi, fiabe e megaliti”, è per il quarto anno consecutivo organizzata dal Comune di Minervino e dall’associazione “Mercatino del Gusto”, con il sostegno dell’Unione europea (NextGeneration EU), Italiadomani – Piano nazionale di ripresa e resilienza, Regione Puglia e Ministero della Cultura e patrocinio della Provincia di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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