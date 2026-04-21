Passeggiate gratis in costume d' epoca nel centro storico di Vetralla

Ogni ultima domenica del mese, dal 26 aprile al 25 ottobre, nel centro storico di Vetralla si svolge una passeggiata in costume d’epoca. L’itinerario si svolge lungo la galleria a cielo aperto del borgo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare la zona in modo gratuito e suggestivo. L’evento si ripete mensilmente e coinvolge i visitatori che desiderano rivivere atmosfere storiche.

Ogni ultima domenica del mese, dal 26 aprile fino al 25 ottobre, a Vetralla è organizzata una passeggiata in costume d'epoca lungo la galleria a cielo aperto del borgo. Un'esperienza particolare, che permette ai partecipanti di indossare gratuitamente abiti dell'Ottocento e percorrere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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