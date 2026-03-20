Acqua di nuovo potabile a Chieti alta | revocato il divieto dopo analisi

A Chieti alta il divieto di utilizzo dell’acqua potabile è stato revocato dopo i controlli delle autorità sanitarie che hanno confermato la sicurezza del flusso. Dopo aver analizzato i campioni prelevati, le autorità hanno dichiarato che l’acqua è di nuovo potabile e idonea a tutti gli usi. La misura di limitazione era stata adottata in precedenza a causa di problemi riscontrati nel sistema di distribuzione.

Chieti - Rientra l’allarme sull’acqua a Chieti alta dopo i controlli delle autorità sanitarie che certificano il ritorno alla normalità e la sicurezza per tutti gli usi È rientrata l’emergenza a Chieti alta, dove i cittadini possono tornare a utilizzare l’acqua potabile senza limitazioni. Il sindaco Diego Ferrara ha infatti disposto la revoca dell’ordinanza emanata il 18 marzo, che vietava l’uso alimentare dell’acqua a seguito di valori non conformi rilevati nelle analisi. La decisione è arrivata dopo i nuovi accertamenti condotti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, che hanno confermato il ritorno dei parametri nella norma, con livelli addirittura inferiori rispetto ai limiti previsti per il consumo umano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Acqua di nuovo potabile a Chieti alta: revocato il divieto dopo analisi Articoli correlati Acqua non potabile a Chieti alta: scatta il divieto immediato per cittadiniChieti - Ordinanza urgente del sindaco dopo controlli sanitari: acqua vietata per bere e cucinare in tutta Chieti alta, attivata distribuzione... Valori non conformi: scatta il divieto di consumare acqua potabile a OrtonaIl Comune ha diffuso il divieto di consumo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, nella zona di via Costantinopoli e... Contenuti utili per approfondire Acqua di nuovo potabile a Chieti alta... Temi più discussi: Tottubella: dopo due settimane di restrizioni l'acqua torna di nuovo potabile; Sos acqua, la risorsa più preziosa è a rischio: 12,5 milioni di europei esposti a Pfas; Fondazione Il Fatto Quotidiano sostiene Oxfam Italia nella giornata mondiale dell’ACQUA; L’acqua come bersaglio nella guerra in Iran. Chieti: l’acqua è tornata potabile, revocata ordinanza di divietoTorna potabile l'acqua a Chieti. L'ARPA ha effettuato tutte le contro analisi, dopo che nei giorni scorsi erano state riscontrate tracce di idrocarburi in un fontanino ... rete8.it Istat, nel 2024 cala il prelievo di acqua potabile in Italia ma sempre al top in UeNel 2024, in Italia sono stati prelevati 8,87 miliardi di metri cubi di acqua per uso potabile, il livello più basso degli ultimi 25 anni e il 3,0% in meno rispetto al 2022. (ANSA) ... ansa.it Contraibile in caso di contatto con acqua o cibo contaminato, porta con sé una lunga lista di sintomi - facebook.com facebook Per 2 miliardi di persone l’acqua pulita è un privilegio. Cosa dicono i dati Nel mondo 1 persona su 4 non ha accesso ad acqua sicura. Più di 1,5 miliardi non dispongono di servizi igienico-sanitari adeguati. Ogni giorno più di mille bambini sotto i 5 anni x.com