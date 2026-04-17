Revocato dopo una settimana il divieto di usare acqua potabile a Vasto Marina e San Salvo

Dopo una settimana, è stato revocato il divieto di usare acqua potabile e per scopi alimentari sulla costa tra Vasto e San Salvo, che era stato imposto venerdì scorso. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno valutato i risultati delle analisi e i controlli effettuati durante questo periodo. La misura era stata adottata per tutelare la salute pubblica a seguito di problematiche riscontrate nella qualità dell’acqua.

È stato revocato il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari in vigore dallo scorso venerdì sulla costa tra Vasto e San Salvo. Ne danno notizia i comuni interessati: “Si informa la cittadinanza che l’emergenza relativa alla qualità dell’acqua potabile è ufficialmente.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Acqua non potabile, scatta il divieto a Vasto Marina e sulla costa: stop anche dopo bollituraDivieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari lungo la costa tra Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia. Acqua di nuovo potabile a Chieti alta: revocato il divieto dopo analisiChieti - Rientra l’allarme sull’acqua a Chieti alta dopo i controlli delle autorità sanitarie che certificano il ritorno alla normalità e la...