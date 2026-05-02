Durante la trasmissione di Dazn, Ciro Ferrara ha commentato la partita tra Como e Napoli, sottolineando che si è trattata di una sfida più tattica del previsto, con un pareggio che soddisfa entrambe le squadre. Ferrara, ex difensore sia del Napoli che della Juventus, è una voce nota negli studi della piattaforma, apprezzata per la sua competenza e autorevolezza nel commentare le vicende del calcio italiano.

Negli studi di Dazn, Ciro Ferrara è la voce più ascoltata sul Napoli di Conte. Ex difensore azzurro e juventino, oggi opinionista regolare della piattaforma, Ferrara ha un’autorevolezza che pesa più di quella di molti commentatori di mestiere. Dopo lo 0-0 del Sinigaglia ha sintetizzato così la partita: “Rispetto a quello che immaginavamo, è stata molto tattica. Decisamente meglio il Como nel primo tempo. Nel finale il Napoli ha dimostrato anche di poterla vincere. Il pareggio va bene a tutti e due, se Fabregas avesse avuto l’occasione di andare in vantaggio la partita sarebbe cambiata. Era l’ultimo big match per entrambe le squadre e quindi c’era un po’ di tensione”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ciro Ferrara su Dazn: “Como-Napoli partita più tattica del previsto, il pareggio va bene a entrambi”

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